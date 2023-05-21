Курсы криптовалют к доллару на 21 мая 2023 года

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О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 21 мая 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $311.74. Сегодня актив торгуется на уровне $27,018.64645653*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0017 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 21 мая 2023 года составляет $0.07197023*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $4.64. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,817.70694472*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0014. На данный момент актив торгуется на уровне $0.4879546*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 21 мая 2023 года составляет $0.99947253*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.77. Актив торгуется на уровне $91.68972479*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.05. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.30502924*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0033. Криптовалюта сегодня стоит $0.46681624*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00039. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07349867*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2021427-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-21-maya-2023-goda/