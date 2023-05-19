Курсы криптовалют к доллару на 19 мая 2023 года

Криптомонеты. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 19 мая 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $530.96. Сегодня актив торгуется на уровне $27,001.2432605*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00092 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 19 мая 2023 года составляет $0.07058543*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $25.18. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,806.69292555*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0109. На данный момент актив торгуется на уровне $0.50267605*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 19 мая 2023 года составляет $0.99956371*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $1.58. Актив торгуется на уровне $91.67544349*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.37. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.3335276*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0186. Криптовалюта сегодня стоит $0.45974254*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00104. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07353931*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2021232-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-19-maya-2023-goda/