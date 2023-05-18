Курсы криптовалют к доллару на 18 мая 2023 года

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 18 мая 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $305.63. Сегодня актив торгуется на уровне $27,024.54473437*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00043 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 18 мая 2023 года составляет $0.07079312*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $2.78. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,810.53393293*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0128. На данный момент актив торгуется на уровне $0.51144667*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 18 мая 2023 года составляет $0.9995129*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $1.12. Актив торгуется на уровне $92.7434761*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.21. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.4737974*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0116. Криптовалюта сегодня стоит $0.44660184*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00131. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07390103*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2021066-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-18-maya-2023-goda/