Курсы криптовалют к доллару на 17 мая 2023 года

Монеты криптовалют. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 17 мая 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $75.52. Сегодня актив торгуется на уровне $27,068.74488272*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00008 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 17 мая 2023 года составляет $0.07056976*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $10.11. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,820.48673319*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0576. На данный момент актив торгуется на уровне $0.49390648*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 17 мая 2023 года составляет $0.999424*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $5.49. Актив торгуется на уровне $89.90177042*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.28. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.32834675*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.035. Криптовалюта сегодня стоит $0.43461304*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0015. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07239017*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2020895-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-17-maya-2023-goda/