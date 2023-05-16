Курсы криптовалют к доллару на 16 мая 2023 года

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 16 мая 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $105.86. Сегодня актив торгуется на уровне $27,329.6393379*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.001 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 16 мая 2023 года составляет $0.07018684*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $13.30. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,823.87676435*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0039. На данный момент актив торгуется на уровне $0.467618*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 16 мая 2023 года составляет $0.99934742*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $2.09. Актив торгуется на уровне $87.24645575*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.15. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.32498462*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0037. Криптовалюта сегодня стоит $0.42631044*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00098. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07240182*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2020702-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-16-maya-2023-goda/