Курсы криптовалют к доллару на 15 мая 2023 года

Калькулятор и монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 15 мая 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $369.69. Сегодня актив торгуется на уровне $26,975.01496971*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00003 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 15 мая 2023 года составляет $0.06934076*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $22.50. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,808.78858011*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0106. На данный момент актив торгуется на уровне $0.45559923*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 15 мая 2023 года составляет $0.99937103*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $4.66. Актив торгуется на уровне $82.91354958*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.16. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.18376783*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0016. Криптовалюта сегодня стоит $0.4261403*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00083. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07211144*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2020531-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-15-maya-2023-goda/