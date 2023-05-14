Курсы криптовалют к доллару на 14 мая 2023 года

Биткоины и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 14 мая 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $63.45. Сегодня актив торгуется на уровне $26,809.74488285*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00102 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 14 мая 2023 года составляет $0.06916429*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $1.22. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,798.8563937*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0026. На данный момент актив торгуется на уровне $0.45140185*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 14 мая 2023 года составляет $0.99945191*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.42. Актив торгуется на уровне $80.42386863*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.04. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.11637979*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0001. Криптовалюта сегодня стоит $0.42535447*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00022. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07177212*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2020435-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-14-maya-2023-goda/