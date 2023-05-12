Курсы криптовалют к доллару на 12 мая 2023 года

Криптомонеты. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 12 мая 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $862.67. Сегодня актив торгуется на уровне $27,087.09300007*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.0017 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 12 мая 2023 года составляет $0.06842825*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $64.71. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,801.53977763*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0271. На данный момент актив торгуется на уровне $0.45399544*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 12 мая 2023 года составляет $0.99911193*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $2.33. Актив торгуется на уровне $80.29571509*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.86. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.28255756*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0112. Криптовалюта сегодня стоит $0.42096233*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0017. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07108682*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2020220-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-12-maya-2023-goda/