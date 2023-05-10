Курсы криптовалют к доллару на 10 мая 2023 года

Криптовалюта. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 10 мая 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $58.17. Сегодня актив торгуется на уровне $27,605.86805228*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00101 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 10 мая 2023 года составляет $0.0687501*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $0.22. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,844.95373866*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0062. На данный момент актив торгуется на уровне $0.46869606*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 10 мая 2023 года составляет $0.99894748*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $1.58. Актив торгуется на уровне $79.17946705*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.37. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.80909638*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0048. Криптовалюта сегодня стоит $0.42501545*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00072. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07279584*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2019887-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-10-maya-2023-goda/