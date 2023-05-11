Курсы криптовалют к доллару на 11 мая 2023 года

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 11 мая 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $241.87. Сегодня актив торгуется на уровне $27,684.98577283*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00023 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 11 мая 2023 года составляет $0.06939357*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $16.47. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,845.68778774*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0012. На данный момент актив торгуется на уровне $0.46896497*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 11 мая 2023 года составляет $0.99907277*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.59. Актив торгуется на уровне $80.24469273*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.17. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.59272859*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0003. Криптовалюта сегодня стоит $0.42645757*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00075. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07286539*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Больше о новостях мира финансов вы можете узнать в Telegram-канале «НурФин». Там мы публикуем актуальные курсы валют, рассказываем о ситуации на финансовом рынке и объясняем, почему инвестиции и криптовалюта — это не сложно. Подписаться на Telegram-канал можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2020060-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-11-maya-2023-goda/