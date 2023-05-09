Курсы криптовалют к доллару на 9 мая 2023 года

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 9 мая 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $568.04. Сегодня актив торгуется на уровне $27,759.55378654*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00024 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 9 мая 2023 года составляет $0.06818827*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $21.68. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,848.08385774*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0154. На данный момент актив торгуется на уровне $0.47682025*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0003. Курс TUSD 9 мая 2023 года составляет $0.99862864*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $4.14. Актив торгуется на уровне $78.95488415*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.18. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.02786556*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0144. Криптовалюта сегодня стоит $0.42870445*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0028. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07275264*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2019820-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-9-maya-2023-goda/