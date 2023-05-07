Курсы криптовалют к доллару на 7 мая 2023 года

Биткоин. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 7 мая 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $547.54. Сегодня актив торгуется на уровне $28,918.98628923*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00042 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 7 мая 2023 года составляет $0.07013842*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $77.04. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,907.80443257*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0223. На данный момент актив торгуется на уровне $0.51915625*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0005. Курс TUSD 7 мая 2023 года составляет $0.99864482*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $4.17. Актив торгуется на уровне $83.95465174*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.60. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.03181817*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0075. Криптовалюта сегодня стоит $0.45806112*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00235. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07726457*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2019702-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-7-maya-2023-goda/