Курсы криптовалют к доллару на 6 мая 2023 года

Криптовалютная биржа. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 6 мая 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $151.54. Сегодня актив торгуется на уровне $29,322.24021552*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0007 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 6 мая 2023 года составляет $0.07037661*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $73.16. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,955.63853996*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0001. На данный момент актив торгуется на уровне $0.53500952*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0002. Курс TUSD 6 мая 2023 года составляет $0.99903065*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.83. Актив торгуется на уровне $88.08186433*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.10. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.47363558*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0007. Криптовалюта сегодня стоит $0.46320389*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00055. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07930955*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2019653-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-6-maya-2023-goda/