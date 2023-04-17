Курсы криптовалют к доллару на 17 апреля 2023 года

Калькулятор и монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 17 апреля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $266.56. Сегодня актив торгуется на уровне $30,197.73015492*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00032 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 17 апреля 2023 года составляет $0.0662165*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $10.77. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,102.98178407*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0033. На данный момент актив торгуется на уровне $0.63832902*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0004. Курс TUSD 17 апреля 2023 года составляет $0.99928784*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $2.87. Актив торгуется на уровне $99.23683305*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.06. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.05250837*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.003. Криптовалюта сегодня стоит $0.5176156*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0001. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08985507*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2016994-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-17-aprelya-2023-goda/