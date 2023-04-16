Курсы криптовалют к доллару на 16 апреля 2023 года

Трейдинг. Иллюстративное фото: Xavier Lorenzo / Getty Images

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 16 апреля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $126.76. Сегодня актив торгуется на уровне $30,338.61451751*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00044 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 16 апреля 2023 года составляет $0.06594677*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $2.74. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,095.54879619*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0012. На данный момент актив торгуется на уровне $0.635661*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 16 апреля 2023 года составляет $0.99900224*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.30. Актив торгуется на уровне $96.1831558*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.16. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.16426878*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0032. Криптовалюта сегодня стоит $0.52046666*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00089. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08906626*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2016926-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-16-aprelya-2023-goda/