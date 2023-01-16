Число казахстанцев, желающих заработать на фондовой бирже, увеличилось в четыре раза

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В 2022 году в Казахстане был зафиксирован рекордный рост инвесторов за всю историю фондового рынка. Количество брокерских счетов превысило полмиллиона, передает Центральный депозитарий ценных бумаг (KCSD).

За год количество субсчетов в KCSD выросло в 4,3 раза до 550 тысяч. При этом 99% их держателей – это казахстанские инвесторы. Доля клиентов-нерезидентов, соответственно, составляет менее 1%.

Сколько лет казахстанским инвесторам

Среднестатистическому владельцу брокерского счета в системе учета Центрального депозитария от 35 до 54 лет – это самая многочисленная возрастная группа среди держателей ценных бумаг. За год она выросла в 2,2 раза (с 87 тысяч до почти 195 тысяч человек) и составляет 35,6% от общего числа розничных инвесторов.

Возрастная категория 25-34 года за год увеличилась в 2,8 раза (с 59 тысяч до 166 тысяч человек).

Рекорд по количеству открытых субсчетов между тем побила молодая категория инвесторов от 18 до 24 лет. Их количество за год выросло в 4,3 раза (с 23 тысяч до почти 101 тысячи).

Пятое место в рейтинге занимает группа от 55 лет, их количество за год выросло в 1,7 раза (с 47 тысяч до 83 тысяч).

Самая немногочисленная группа – люди младше 18 лет. За год их число выросло в 1,3 раза (с 273 до 382 человек).

На долю розничных инвесторов-мужчин приходится 55,2%, женщин – 44,8%. За год количество владельцев брокерских счетов женского пола выросло в 2,8 раза (с 87 тысяч до 244 тысяч человек), а мужского – в 2,3 раза (со 130 тысяч до 301 тысячи человек).

Портрет казахстанского инвестора. Инфографика: Центральный депозитарий ценных бумаг

Где живет большинство казахстанских инвесторов

Что касается регионов, то на 1 января 2022 года наибольшее число субсчетов физических лиц приходилось на Алматы (25,3%), Астану (10,4%) и Карагандинскую область (8%).

Спустя год крупные города остались в лидерах: в Алматы число субсчетов увеличилось в два раза (с 54 тысяч до 113 тысяч), в Астане – в 2,7 раза (с 22 тысяч до почти 60 тысяч).

В марте 2022 года Карагандинская область уступила лидерство по числу субсчетов Туркестанской области – здесь число субсчетов за год увеличилось в 3,6 раза (с 14 тысяч до 51 тысячи).

Наименьшее число субсчетов приходится на Северо-Казахстанскую область. За год в регионе количество субсчетов увеличилось в 2,5 раза (с 3 302 до 8 543).

Прирост счетов в 2022 году объясняется упрощением процесса открытия брокерского счета благодаря удаленной идентификации личности и появлением новых цифровых брокерских мобильных приложений. Немаловажную роль в этом также сыграло проведение IPO АО «НК «КазМунайГаз».

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2005504-chislo-kazahstantsev-zhelayuschih-zarabotat-na-fondovoy-birzhe-uvelichilos-v-4-raza-v-2022-godu/