Курсы криптовалют к доллару на 15 апреля 2023 года

Криптовалютная биржа. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 15 апреля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $319.99. Сегодня актив торгуется на уровне $30,526.85086654*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00096 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 15 апреля 2023 года составляет $0.06625154*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $21.07. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,093.5628916*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0004. На данный момент актив торгуется на уровне $0.63801486*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 15 апреля 2023 года составляет $0.99904638*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $2.10. Актив торгуется на уровне $96.26205126*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.71. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.45122477*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0018. Криптовалюта сегодня стоит $0.52667826*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00189. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08866508*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2016877-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-15-aprelya-2023-goda/