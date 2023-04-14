Курсы криптовалют к доллару на 14 апреля 2023 года

Криптомонеты. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 14 апреля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $630.41. Сегодня актив торгуется на уровне $30,394.55024891*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.0016 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 14 апреля 2023 года составляет $0.06536734*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $197.86. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $2,015.72349316*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0261. На данный момент актив торгуется на уровне $0.61807344*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0005. Курс TUSD 14 апреля 2023 года составляет $0.99918482*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $5.20. Актив торгуется на уровне $95.20444173*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $1.11. Актуальная стоимость криптовалюты – $22.48030763*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0159. Криптовалюта сегодня стоит $0.51155532*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00685. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08702885*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2016738-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-14-aprelya-2023-goda/