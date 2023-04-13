Курсы криптовалют к доллару на 13 апреля 2023 года

Криптовалюта. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 13 апреля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $143.67. Сегодня актив торгуется на уровне $30,031.86822012*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00161 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 13 апреля 2023 года составляет $0.06440738*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $49.48. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,900.9374968*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0226. На данный момент актив торгуется на уровне $0.59905946*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0002. Курс TUSD 13 апреля 2023 года составляет $0.99925063*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.94. Актив торгуется на уровне $92.00542788*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.96. Актуальная стоимость криптовалюты – $21.86954809*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0029. Криптовалюта сегодня стоит $0.50434754*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0018. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08257714*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2016587-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-13-aprelya-2023-goda/