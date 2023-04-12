Курсы криптовалют к доллару на 12 апреля 2023 года

Монеты криптовалют. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 12 апреля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $202.09. Сегодня актив торгуется на уровне $30,112.46195223*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00428 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 12 апреля 2023 года составляет $0.06568044*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $60.91. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,898.81891341*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0286. На данный момент актив торгуется на уровне $0.60611723*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0002. Курс TUSD 12 апреля 2023 года составляет $0.99958382*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $2.77. Актив торгуется на уровне $94.80417751*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.16. Актуальная стоимость криптовалюты – $21.45090901*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.008. Криптовалюта сегодня стоит $0.51762218*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00312. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08382115*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2016423-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-12-aprelya-2023-goda/