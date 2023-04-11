Курсы криптовалют к доллару на 11 апреля 2023 года

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 11 апреля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,845.68. Сегодня актив торгуется на уровне $29,181.5501824*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00119 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 11 апреля 2023 года составляет $0.06690663*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $65.51. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,888.29569324*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0151. На данный момент актив торгуется на уровне $0.60330338*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0004. Курс TUSD 11 апреля 2023 года составляет $0.99999039*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $3.90. Актив торгуется на уровне $92.82279834*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.52. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.78855183*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0115. Криптовалюта сегодня стоит $0.50981865*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00151. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08388615*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2016268-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-11-aprelya-2023-goda/