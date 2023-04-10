Курсы криптовалют к доллару на 10 апреля 2023 года

Калькулятор и монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 10 апреля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $250.74. Сегодня актив торгуется на уровне $28,135.62957467*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00018 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 10 апреля 2023 года составляет $0.06628949*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $6.21. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,846.10050505*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0012. На данный момент актив торгуется на уровне $0.59416306*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0002. Курс TUSD 10 апреля 2023 года составляет $0.99972158*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.25. Актив торгуется на уровне $90.10179863*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.09. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.38478955*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0019. Криптовалюта сегодня стоит $0.50339396*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00112. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08267502*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2016100-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-10-aprelya-2023-goda/