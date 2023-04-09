Курсы криптовалют к доллару на 9 апреля 2023 года

Биткоин. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 9 апреля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $4.41. Сегодня актив торгуется на уровне $28,012.5839352*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00006 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 9 апреля 2023 года составляет $0.0662502*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $16.58. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,862.4363569*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.01. На данный момент актив торгуется на уровне $0.60411176*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0003. Курс TUSD 9 апреля 2023 года составляет $0.99959845*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.13. Актив торгуется на уровне $90.40107274*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.13. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.4426648*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0054. Криптовалюта сегодня стоит $0.50838448*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00129. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08236065*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2016033-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-9-aprelya-2023-goda/