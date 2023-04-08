Курсы криптовалют к доллару на 8 апреля 2023 года

Криптовалютная биржа. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 8 апреля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $15.37. Сегодня актив торгуется на уровне $27,907.77067309*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00005 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 8 апреля 2023 года составляет $0.06599065*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $8.50. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,858.03247902*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0047. На данный момент актив торгуется на уровне $0.60992806*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 8 апреля 2023 года составляет $0.99951032*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.03. Актив торгуется на уровне $90.19813612*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.10. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.371803*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0096. Криптовалюта сегодня стоит $0.50875277*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00168. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08265926*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2015980-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-8-aprelya-2023-goda/