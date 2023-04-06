Курсы криптовалют к доллару на 6 апреля 2023 года

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 6 апреля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $420.17. Сегодня актив торгуется на уровне $28,242.46215392*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00014 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 6 апреля 2023 года составляет $0.06615664*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $13.60. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,905.27472183*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0003. На данный момент актив торгуется на уровне $0.60740196*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0001. Курс TUSD 6 апреля 2023 года составляет $0.99979775*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $1.36. Актив торгуется на уровне $93.21952061*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.47. Актуальная стоимость криптовалюты – $21.02770675*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0035. Криптовалюта сегодня стоит $0.50960129*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00566. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09502641*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2015676-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-6-aprelya-2023-goda/