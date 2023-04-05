Курсы криптовалют к доллару на 5 апреля 2023 года

Монеты криптовалют. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 5 апреля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $692.74. Сегодня актив торгуется на уровне $28,248.29239047*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00008 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 5 апреля 2023 года составляет $0.06619234*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $104.87. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,864.4436222*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0259. На данный момент актив торгуется на уровне $0.59844704*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0002. Курс TUSD 5 апреля 2023 года составляет $0.99972715*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $1.60. Актив торгуется на уровне $93.01017502*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.87. Актуальная стоимость криптовалюты – $21.10923058*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0109. Криптовалюта сегодня стоит $0.5006469*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00121. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09794997*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2015497-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-5-aprelya-2023-goda/