Курсы криптовалют к доллару на 4 апреля 2023 года

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 4 апреля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $105.84. Сегодня актив торгуется на уровне $27,978.41032154*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00152 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 4 апреля 2023 года составляет $0.06559315*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $29.28. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,804.33449321*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0079. На данный момент актив торгуется на уровне $0.58993771*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0002. Курс TUSD 4 апреля 2023 года составляет $0.99965341*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $1.33. Актив торгуется на уровне $92.55214956*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.36. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.47672467*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0168. Криптовалюта сегодня стоит $0.50408862*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.01954. На данный момент актив торгуется на уровне $0.09403785*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2015320-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-4-aprelya-2023-goda/