Курсы криптовалют к доллару на 3 апреля 2023 года

Калькулятор и монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 3 апреля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $726.58. Сегодня актив торгуется на уровне $28,075.56287835*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00166 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 3 апреля 2023 года составляет $0.06559764*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $39.34. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,796.04919392*.

Криптовалюта Decentraland за сутки не изменилась в цене. На данный момент актив торгуется на уровне $0.60580771*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0003. Курс TUSD 3 апреля 2023 года составляет $0.99947575*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $1.64. Актив торгуется на уровне $92.69172174*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.93. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.55566947*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0004. Криптовалюта сегодня стоит $0.51756816*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00691. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08063991*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2015126-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-3-aprelya-2023-goda/