Курсы криптовалют к доллару на 2 апреля 2023 года

Криптовалюта. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 2 апреля 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $62.63. Сегодня актив торгуется на уровне $28,432.17814972*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00127 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 2 апреля 2023 года составляет $0.06635282*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $8.04. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,820.58207738*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0009. На данный момент актив торгуется на уровне $0.58994311*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0002. Курс TUSD 2 апреля 2023 года составляет $0.99987196*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.74. Актив торгуется на уровне $93.02968966*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.28. Актуальная стоимость криптовалюты – $21.05423032*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0194. Криптовалюта сегодня стоит $0.51183017*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0065. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0810658*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2015043-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-2-aprelya-2023-goda/