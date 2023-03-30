Курсы криптовалют к доллару на 30 марта 2023 года

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 30 марта 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,114.16. Сегодня актив торгуется на уровне $28,338.62743295*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00009 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 30 марта 2023 года составляет $0.06462437*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $9.24. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,802.53560645*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0128. На данный момент актив торгуется на уровне $0.59561748*.

True USD со вчерашнего дня остался на прежнем уровне. Курс TUSD 30 марта 2023 года составляет $0.9996543*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $0.49. Актив торгуется на уровне $91.35908548*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.29. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.61367495*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0022. Криптовалюта сегодня стоит $0.55068957*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00106. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07571595*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2014662-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-30-marta-2023-goda/