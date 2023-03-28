Курсы криптовалют к доллару на 28 марта 2023 год

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 28 марта 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $919.68. Сегодня актив торгуется на уровне $27,260.24746042*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00073 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 28 марта 2023 года составляет $0.06350715*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $53.36. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,724.80291191*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0288. На данный момент актив торгуется на уровне $0.56560561*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0005. Курс TUSD 28 марта 2023 года составляет $0.99903115*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $5.94. Актив торгуется на уровне $89.56219058*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.20. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.64070174*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0192. Криптовалюта сегодня стоит $0.47032922*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00148. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0735302*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2014295-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-28-marta-2023-god/