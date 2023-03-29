Курсы криптовалют к доллару на 29 марта 2023 года

Монеты криптовалют. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 29 марта 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $398.46. Сегодня актив торгуется на уровне $27,062.24005258*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00082 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 29 марта 2023 года составляет $0.06392287*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $66.62. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,751.54182334*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0229. На данный момент актив торгуется на уровне $0.56785423*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0002. Курс TUSD 29 марта 2023 года составляет $0.99958257*.

Криптовалюта Litecoinокрепла на $2.99. Актив торгуется на уровне $87.34853005*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.29. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.98127574*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0619. Криптовалюта сегодня стоит $0.50561188*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.0018. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07295181*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2014469-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-29-marta-2023-goda/