Курсы криптовалют к доллару на 27 марта 2023 год

Калькулятор и монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 27 марта 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $359.21. Сегодня актив торгуется на уровне $27,840.5015489*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00015 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 27 марта 2023 года составляет $0.06404253*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $15.35. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,770.40331416*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0008. На данный момент актив торгуется на уровне $0.58690471*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0001. Курс TUSD 27 марта 2023 года составляет $0.99884348*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $0.88. Актив торгуется на уровне $93.37515338*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.04. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.22751105*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0059. Криптовалюта сегодня стоит $0.45177503*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00071. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07434875*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2014130-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-27-marta-2023-god/