Курсы криптовалют к доллару на 21 марта 2023 года

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 21 марта 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $526.09. Сегодня актив торгуется на уровне $27,904.63819808*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00025 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 21 марта 2023 года составляет $0.06598364*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $4.28. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,762.59161904*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0121. На данный момент актив торгуется на уровне $0.61276593*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0005. Курс TUSD 21 марта 2023 года составляет $0.99713384*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $2.59. Актив торгуется на уровне $80.86336193*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.68. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.07674273*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0014. Криптовалюта сегодня стоит $0.3789757*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00146. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07278068*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2013709-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-21-marta-2023-goda/