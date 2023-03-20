Курсы криптовалют к доллару на 20 марта 2023 года

Калькулятор и монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 20 марта 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $69.49. Сегодня актив торгуется на уровне $27,631.29932167*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00049 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 20 марта 2023 года составляет $0.06661009*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $32.48. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,792.1661576*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0356. На данный момент актив торгуется на уровне $0.640852*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0004. Курс TUSD 20 марта 2023 года составляет $0.99723238*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $2.52. Актив торгуется на уровне $83.87011315*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.87. Актуальная стоимость криптовалюты – $21.11239109*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0034. Криптовалюта сегодня стоит $0.3891732*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.0014. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07481971*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2013566-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-20-marta-2023-goda/