Курсы криптовалют к доллару на 19 марта 2023 год

Криптовалюта. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 19 марта 2023 года, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $116.84. Сегодня актив торгуется на уровне $27,260.73032459*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00098 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 19 марта 2023 года составляет $0.06659577*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $29.86. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,793.63150867*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0255. На данный момент актив торгуется на уровне $0.6498929*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0012. Курс TUSD 19 марта 2023 года составляет $0.99759137*.

Криптовалюта Litecoinослабилась на $2.86. Актив торгуется на уровне $85.23028024*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.67. Актуальная стоимость криптовалюты – $21.74004971*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0068. Криптовалюта сегодня стоит $0.37835464*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00298. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07548674*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2013458-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-19-marta-2023-god/