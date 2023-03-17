Курсы криптовалют к доллару на 17 марта 2023

Криптомонеты. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 17 марта 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $1,511.61. Сегодня актив торгуется на уровне $24,885.19245001*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00049 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 17 марта 2023 составляет $0.06571865*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $61.73. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,667.46186482*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0277. На данный момент актив торгуется на уровне $0.56581054*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0006. Курс TUSD 17 марта 2023 составляет $0.99764358*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $3.32. Актив торгуется на уровне $78.90732837*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.72. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.64436217*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0068. Криптовалюта сегодня стоит $0.36362079*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00352. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07125897*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2013266-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-17-marta-2023/