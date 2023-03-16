Курсы криптовалют к доллару на 16 марта 2023 года

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 16 марта 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $449.88. Сегодня актив торгуется на уровне $24,528.90581287*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00119 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 16 марта 2023 составляет $0.06565501*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $55.19. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,656.60602192*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0572. На данный момент актив торгуется на уровне $0.57457319*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0016. Курс TUSD 16 марта 2023 составляет $0.9964214*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $6.72. Актив торгуется на уровне $79.06148399*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.88. Актуальная стоимость криптовалюты – $18.95448176*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.012. Криптовалюта сегодня стоит $0.36419382*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00527. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07087402*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2013100-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-16-marta-2023-goda/