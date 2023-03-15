Курсы криптовалют к доллару на 15 марта 2023

Монеты криптовалют. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 15 марта 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $342.80. Сегодня актив торгуется на уровне $25,021.50414331*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00024 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 15 марта 2023 составляет $0.06719713*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $24.13. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,713.55346642*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0198. На данный момент актив торгуется на уровне $0.61230821*.

True USD со вчерашнего дня просел на $0.0007. Курс TUSD 15 марта 2023 составляет $0.99560827*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $3.12. Актив торгуется на уровне $84.23435431*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.76. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.05433956*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0031. Криптовалюта сегодня стоит $0.3747023*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00257. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07467652*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2012943-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-15-marta-2023/