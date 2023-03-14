Курсы криптовалют к доллару на 14 марта 2023

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 14 марта 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $2,138.35. Сегодня актив торгуется на уровне $23,270.73515303*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00141 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 14 марта 2023 составляет $0.06679292*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $89.18. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,633.53410575*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0289. На данный момент актив торгуется на уровне $0.57916304*.

True USD со вчерашнего дня подскочил на $0.0011. Курс TUSD 14 марта 2023 составляет $0.99397272*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $3.83. Актив торгуется на уровне $78.96112014*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.09. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.39366013*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0044. Криптовалюта сегодня стоит $0.36823771*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00276. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07128225*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2012771-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-14-marta-2023/