Курсы криптовалют к доллару на 10 марта 2023

Криптомонеты. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 10 марта 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,723.18. Сегодня актив торгуется на уровне $20,915.01693236*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00789 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 10 марта 2023 составляет $0.06101104*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $115.73. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,476.87769313*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0402. На данный момент актив торгуется на уровне $0.5336578*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $8.12. Актив торгуется на уровне $78.69082111*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.58. Актуальная стоимость криптовалюты – $17.44715469*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0145. Криптовалюта сегодня стоит $0.38197805*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00619. На данный момент актив торгуется на уровне $0.06736097*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2012378-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-10-marta-2023/