Курсы криптовалют к доллару на 7 марта 2023

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 7 марта 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $75.61. Сегодня актив торгуется на уровне $22,436.20338243*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00017 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 7 марта 2023 составляет $0.0672051*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $12.83. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,568.66894329*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0372. На данный момент актив торгуется на уровне $0.6061856*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.25. Актив торгуется на уровне $87.91489821*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.09. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.48248732*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0022. Криптовалюта сегодня стоит $0.36672973*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00139. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07452756*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2012006-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-7-marta-2023/