Курсы криптовалют к доллару на 6 марта 2023

Калькулятор и монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 6 марта 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $0.40. Сегодня актив торгуется на уровне $22,413.10851312*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00017 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 6 марта 2023 составляет $0.06732762*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $5.53. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,566.87414096*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0118. На данный момент актив торгуется на уровне $0.57865522*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $1.65. Актив торгуется на уровне $90.23310508*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.49. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.81126478*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0084. Криптовалюта сегодня стоит $0.36791253*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00131. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07487987*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2011843-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-6-marta-2023/