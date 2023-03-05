Курсы криптовалют к доллару на 5 марта 2023

Биткоин. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 5 марта 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $39.80. Сегодня актив торгуется на уровне $22,356.82238893*.

Криптовалюта Tronix сегодня осталась на прежнем уровне по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 5 марта 2023 составляет $0.06706339*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $2.99. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,566.61174336*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0158. На данный момент актив торгуется на уровне $0.58139251*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.32. Актив торгуется на уровне $89.62606438*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.18. Актуальная стоимость криптовалюты – $19.99978854*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0015. Криптовалюта сегодня стоит $0.37443936*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00126. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07464094*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2011778-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-5-marta-2023/