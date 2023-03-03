Курсы криптовалют к доллару на 3 марта 2023

Криптомонеты. Иллюстративное фото: pixabay.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 3 марта 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $1,177.66. Сегодня актив торгуется на уровне $23,082.43289157*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00247 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 3 марта 2023 составляет $0.06880218*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $82.76. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,608.4234754*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0519. На данный момент актив торгуется на уровне $0.61301887*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $8.18. Актив торгуется на уровне $92.31106927*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $1.37. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.07450944*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0133. Криптовалюта сегодня стоит $0.37090813*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00592. На данный момент актив торгуется на уровне $0.07665546*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2011601-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-3-marta-2023/