Курсы криптовалют к доллару на 1 марта 2023

Монеты криптовалют. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 1 марта 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $17.36. Сегодня актив торгуется на уровне $23,344.5254857*.

Криптовалюта Tronix сегодня просела на $0.00023 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 1 марта 2023 составляет $0.06930266*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $5.93. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,624.40041266*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0127. На данный момент актив торгуется на уровне $0.64101331*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.82. Актив торгуется на уровне $94.63314739*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.26. Актуальная стоимость криптовалюты – $21.01761724*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0009. Криптовалюта сегодня стоит $0.37686407*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00019. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0815898*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Больше о новостях мира финансов вы можете узнать в Telegram-канале «НурФин». Там мы публикуем актуальные курсы валют, рассказываем о ситуации на финансовом рынке и объясняем, почему инвестиции и криптовалюта — это не сложно. Подписаться на Telegram-канал можно здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2011272-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-1-marta-2023/