Курсы криптовалют к доллару на 2 марта 2023

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 2 марта 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $44.36. Сегодня актив торгуется на уровне $23,650.63917998*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00018 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 2 марта 2023 составляет $0.06981704*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $8.84. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,652.97781627*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0038. На данный момент актив торгуется на уровне $0.65154533*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $0.80. Актив торгуется на уровне $97.33255197*.

Курс Ethereum Classic за сегодня просел на $0.26. Актуальная стоимость криптовалюты – $21.22972385*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0011. Криптовалюта сегодня стоит $0.3808259*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки снизилась на $0.00104. На данный момент актив торгуется на уровне $0.0818621*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2011433-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-2-marta-2023/