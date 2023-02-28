Курсы криптовалют к доллару на 28 февраля 2023

Монеты биткоина. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 28 февраля 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки снизилась на $88.84. Сегодня актив торгуется на уровне $23,465.20915928*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00054 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 28 февраля 2023 составляет $0.06909508*.

Курс Ethereum к доллару уменьшился на $7.72. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,637.98154629*.

Криптовалюта Decentraland за сутки выросла на $0.0035. На данный момент актив торгуется на уровне $0.65286673*.

Криптовалюта Litecoin ослабилась на $0.53. Актив торгуется на уровне $94.29002532*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.13. Актуальная стоимость криптовалюты – $21.23797846*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0008. Криптовалюта сегодня стоит $0.3757693*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00012. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08133219*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2011100-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-28-fevralya-2023/