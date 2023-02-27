Курсы криптовалют к доллару на 27 февраля 2023 года

Калькулятор и монеты биткоина. Иллюстративное фото: pexels.com

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 27 февраля 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $337.67. Сегодня актив торгуется на уровне $23,363.05731403*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00063 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 27 февраля 2023 составляет $0.06914372*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $37.85. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,623.63633667*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0016. На данный момент актив торгуется на уровне $0.65730557*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $1.22. Актив торгуется на уровне $94.4755306*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.12. Актуальная стоимость криптовалюты – $21.27261859*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подешевел на $0.0017. Криптовалюта сегодня стоит $0.37710662*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00079. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08164752*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2010938-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-27-fevralya-2023-goda/