Курсы криптовалют к доллару на 26 февраля 2023

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 26 февраля 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.
Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $137.32. Сегодня актив торгуется на уровне $23,033.23478951*.
Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00041 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 26 февраля 2023 составляет $0.06804414*.
Курс Ethereum к доллару увеличился на $4.23. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,591.80989465*.
Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0029. На данный момент актив торгуется на уровне $0.6493747*.
Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.11. Актив торгуется на уровне $92.07749027*.
Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.17. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.86820945*.
Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0006. Криптовалюта сегодня стоит $0.37629391*.
Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00004. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08046044*.
*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2010873-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-26-fevralya-2023/