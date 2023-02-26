Курсы криптовалют к доллару на 26 февраля 2023

Биткоин. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

О ситуации на рынке криптовалют, их курсах по отношению к доллару сегодня, 26 февраля 2023, читайте в материале. Данные собраны на основе информации блокчейн-экосистемы Binance.

Цена биткоина в долларах за прошедшие сутки выросла на $137.32. Сегодня актив торгуется на уровне $23,033.23478951*.

Криптовалюта Tronix сегодня подскочила на $0.00041 по сравнению со вчерашним днем. Курс TRX 26 февраля 2023 составляет $0.06804414*.

Курс Ethereum к доллару увеличился на $4.23. Стоимость этой криптовалюты сегодня составляет $1,591.80989465*.

Криптовалюта Decentraland за сутки снизилась на $0.0029. На данный момент актив торгуется на уровне $0.6493747*.

Криптовалюта Litecoin окрепла на $2.11. Актив торгуется на уровне $92.07749027*.

Курс Ethereum Classic за сегодня вырос на $0.17. Актуальная стоимость криптовалюты – $20.86820945*.

Ripple по сравнению со вчерашним днем подорожал на $0.0006. Криптовалюта сегодня стоит $0.37629391*.

Цена Dogecoin за прошедшие сутки выросла на $0.00004. На данный момент актив торгуется на уровне $0.08046044*.

*Материал написан по данным криптовалютной биржи Binance. Курсы актуальны на момент публикации статьи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/stock/2010873-kursy-kriptovalyut-k-dollaru-na-26-fevralya-2023/